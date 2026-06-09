Il bambù un’erba gigante amica dell’ambiente

Lo spunto per scrivere del bambù nasce dalla vista di due giovani platani di via Alessio Tramello, a Piacenza, spezzati dalla furia del vento pochi giorni fa, come mostra la fotografia a lato. Gli eventi climatici sempre più spesso a carattere estremo mettono a dura prova la tenuta degli alberi nell’ecosistema urbano. Il cambiamento climatico sta favorendo poi la diffusione di alberi esotici, tra questi l’albero del paradiso meglio noto come ailanto. Nasce l’esigenza di resistere alle trombe d’aria e al clima di città (quasi o a giornate) tropicale. Ecco allora registrare nel verde pubblico e privato una presenza sempre più importante e nuova: il bambù. Una graminacea introdotta in Italia dal botanico Orazio Fenzi a fine Ottocento, dal portamento arbustivo sempreverde di cui esistono decine e decine di specie. Resiste ai venti e presenta caratteristiche notevoli a favore dell’ambiente: elevato assorbimento di anidride carbonica, contrasto all’inquinamento del suolo, ideale per il consolidamento del suolo, anche un’ottima barriera naturale antirumore. Non solo. Può formare piccole ma fondamentali oasi in città a favore della biodiversità, anche in inverno. Il bambù non cresce tutta la vita e non ha crescita apicale come gli alberi ma cresce tra i nodi e gli internodi di quella che comunemente chiamiamo “canna”. L’altezza che raggiunge nelle prime settimane sarà quella che manterrà tutta la vita. Cambia invece negli anni lo spessore della parete interna. C’è poi un fenomeno naturale molto affasciante di questa pianta che riusciamo ad accennare appena. In alcuni casi la fioritura del bambù avviene a intervalli decennali, anche di cent’anni e in modo gregario ovvero piante della stessa specie che contemporaneamente fioriscono in diverse zone del mondo. Un fenomeno ancora non chiaro alla scienza. Il bambù è come un’erba gigante che, considerati anche i suoi possibili utilizzi (cibo per l’uomo, materia per bioarchitetture e foraggio per il bestiame), rappresenta una risorsa ambientale unica.