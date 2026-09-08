La sofora centenaria del Giappone, antico simbolo di saggezza

Tutelata dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, la sofora dei Giardini pubblici di viale Vittoria a Carpaneto, è divenuta un simbolo del paese. Da 100 anni infatti accompagna generazioni di abitanti nella vita quotidiana. Il caso ha voluto che la celebrassimo tra gli alberi meravigliosi della nostra Provincia proprio nei giorni della Festa della Coppa che da più di mezzo secolo anima il paese tra val Nure e val Chero. Un applauso alle Amministrazioni che hanno saputo custodire questo patrimonio ambientale, con interventi di manutenzione a più riprese, l’ultimo – si legge nel cartello vicino all’albero – nel 2023. Un recinto lungo il perimetro vicino al fusto ne tutela lo sviluppo. Questo maestoso albero ornamentale, originario dell’Asia orientale, è ammirato a livello locale per la sua chioma imponente e la sua splendente fioritura estiva. Rappresenta una vera attrazione per i cittadini di Carpaneto e per i turisti di passaggio in cerca di bellezze delle nostre valli. E noi lo aggiungiamo al già lungo elenco di alberi del nostro territorio (città e provincia) raccontati proprio in questo spazio. In questi primi giorni di settembre (come mostra la fotografia) tra la folta chioma della sofora del Giappone, compaiono i frutti: bacelli carnosi e penduli ben in vista. La sua enorme chioma espansa ombreggia l’area sottostante e – come un rifugio climatico naturale – ci ricorda quanto al di là dell’aspetto visivo, gli alberi segnano la qualità ambientale, quando non ci legano anche a particolari ricordi di passate esperienze. Non so a voi, ma a me pensare che quella pianta sta lì già da prima delle due Guerre Mondiali, fa un certo effetto.