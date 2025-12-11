Abbraccio in musica a don Bonelli che lascia Agazzano dopo 12 anni

La Schola Cantorum Paolo Guglielmetti ha regalato a tutti gli agazzanesi, e non solo, un augurio in musica.

Quest’anno al concerto dell'Immacolata si è unito anche il Coro Jamma, formazione composta da cantori senegalesi uniti dalla passione per la musica. Il concerto, come sempre applauditissimo e accompagnato da un suggestivo gioco di luci, ha riservato un inaspettato intermezzo.

Un omaggio cioè al parroco “uscente”, don Fabrizio Bonelli, che tra pochi giorni dovrà lasciare la parrocchia di Agazzano dopo 12 anni di servizio.

A lui la Schola Cantorum ha dedicato un brano, Fratello sole sorella luna (Dolce è sentire), come dimostrazione dell’affetto che tutti i parrocchiani, e non solo, nutrono nei suoi confronti.