Carnevale a teatro, anche gli spettatori in costume per il gran gala di danza “Le maschere”

Un programma d’eccezione per festeggiare il Carnevale, con il Gran Galà “Le Maschere” della compagnia Balletto del Sud: al Teatro Municipale, domenica 15 febbraio alle 16, nell’ambito della Stagione Danza, anche il pubblico è invitato a indossare il costume di Carnevale.

Sarà uno spettacolo tutto dedicato al tema della maschera e della festa, in una parata di celebri coreografie del repertorio classico a cui si uniranno nuove creazioni firmate da Fredy Franzutti, coreografo della compagnia. Un’occasione per vivere un suggestivo viaggio alla ricerca di ciò che la ricca tradizione italiana ed europea della maschera - risalente alla notte dei tempi ma fiorita in particolar modo a partire dal Settecento - ha seminato nel campo fecondo del balletto, specialmente a cavallo tra Ottocento e Novecento.

Musica e danza si uniscono nello spettacolo, tra brani di Mozart, Schumann, Khachaturian, Rossini, Offenbach e molto altro ancora. Un viaggio ispirato in primo luogo dal celebre “Carnaval” di Fokine, a cui si uniscono altri pregiati pezzi storici e nuove invenzioni, insieme a composizioni musicali e brani d’opera, in un percorso di evocazione e riscoperta ispirato ai personaggi della Commedia dell’Arte e all’atmosfera festosa del Carnevale. Ritmi incalzanti e momenti poetici si alternano in un gioco di trasformazioni, colori ed emozioni, dando vita a un omaggio al teatro popolare italiano e alla sua energia senza tempo.

Tanti piccoli gioielli costellano il programma: si comincia con “The Fairy Doll”, nella versione coreografata dei fratelli Nikolaj e Sergej Legat su musiche di Josef Bayer, a seguire i brillanti passi a due: “Harlequinade” e il “Carnevale di Venezia” e ancora ricostruzioni preziose come quella de “La Cachucha”, creata nel 1836 per la grande Fanny Elsser, che ne fece il suo insuperato cavallo di battaglia

Protagonisti i danzatori del Balletto del Sud: la prima ballerina Nuria Salado Fustè e i solisti Alice Leoncini, Marco Nestola, Robert Crech Chacon e Ovidiu Chitanu e il corpo di ballo della storica compagnia di danza. Il Gala di danza sarà impreziosito dall’esecuzione dal vivo di alcuni brani musicali. Il Balletto del Sud fa ritorno al Teatro Municipale dopo il successo di “Romeo e Giulietta” nell ascorsa Stagione, questa volta per una trascinante spettacolo che farà vivere agli spettatori l’allegria delle maschere e del travestimento per una festa di Carnevale all’insegna della danza.

Informazioni e biglietti: biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, Tel. 0523 385720 – 385721,www.teatripiacenza.it, [email protected]

Per gli studenti universitari è attiva su questo spettacolo la tariffa speciale a € 10, in accordo con l’Assessorato alle Politiche Giovanili, Università e Ricerca del Comune di Piacenza.