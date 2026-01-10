Conservatorio, l’anno inizia con una festa aperta alla città

Il Conservatorio «Giuseppe Nicolini» inaugura l’Anno Accademico 2025-2026 con un concerto sinfonico al Teatro Municipale. L’appuntamento è per martedì 27 gennaio, alle 20.30, quando il palcoscenico del Municipale ospiterà un evento aperto alla città, a ingresso libero e gratuito. Il concerto rappresenta un momento di avvio dell’anno di attività e un’occasione di incontro tra il Conservatorio, i suoi studenti, docenti e il pubblico, mettendo al centro il lavoro formativo e artistico dell’istituzione. La serata si inserisce nel rapporto costante tra il Nicolini e il territorio, attraverso la musica come spazio di condivisione e partecipazione.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra Sinfonica «Antonino Votto» del Conservatorio di Piacenza Città Verdiana, compagine che rappresenta uno dei fiori all’occhiello dell’istituzione e che riunisce studenti, docenti e giovani professionisti in un progetto di eccellenza didattica e artistica. A guidarla, in una duplice veste di pianista e direttrice d’orchestra, sarà Vanessa Benelli Mosell, musicista di respiro internazionale, capace di coniugare rigore interpretativo e visione contemporanea.

Il programma scelto per il concerto inaugurale mette in dialogo due capolavori del primo Romanticismo. In apertura, il Concerto n. 2 in fa minore per pianoforte e orchestra op. 21 di Fryderyk Chopin, articolato nei tre movimenti Maestoso, Larghetto e Allegro vivace, offrirà spazio al lirismo intenso e alla brillantezza virtuosistica del pianoforte. A seguire, la Sinfonia n. 4 in do minore D. 417 «Die Tragische» di Franz Schubert, pagina giovanile ma già ricca di forza drammatica ed energia espressiva, attraversata da contrasti emotivi e slanci melodici che ne fanno una delle opere sinfoniche più affascinanti del compositore viennese.

Vanessa Benelli Mosell, classe 1987, si è formata precocemente come pianista e si è affermata anche come direttrice d’orchestra. Oggi è considerata una delle personalità più interessanti della sua generazione. Il suo percorso artistico si distingue per l’attenzione alla musica del Novecento e contemporanea, senza rinunciare a una lettura profonda e personale del grande repertorio classico.

L'evento è stato presentato in Conservatorio nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio alla presenza del presidente e del direttore dell'università musicale piacentina Massimo Trespidi e Roberto Solci. Nel commentare l’iniziativa, il presidente del Conservatorio ha sottolineato come «l’inaugurazione dell’Anno Accademico al Teatro Municipale sia un gesto di condivisione con la città, un modo per ribadire il ruolo del Conservatorio come centro culturale vivo, aperto e profondamente radicato nel territorio». Parole che evidenziano la volontà dell’istituzione di rafforzare il legame con il pubblico e con le realtà culturali piacentine. Sulla stessa linea il direttore del Conservatorio, che ha evidenziato il valore formativo dell’Orchestra Sinfonica e della collaborazione con artisti di rilievo internazionale: «Questo concerto rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche un’importante esperienza didattica per i nostri studenti, chiamati a confrontarsi con un repertorio di grande impegno sotto la guida di una musicista di altissimo livello». L’ingresso è libero e gratuito. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per prenotarsi.