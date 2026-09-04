Conservatorio Nicolini, tornano i Concerti della domenica

La domenica mattina si trasforma in un’occasione per ascoltare musica, scoprire interpreti e vivere il Conservatorio in un’atmosfera informale e piacevole. È questo lo spirito dei “Concerti aperitivo della domenica”, la rassegna gratuita del Conservatorio Nicolini, realizzata in collaborazione con la Banca di Piacenza, che propone cinque appuntamenti tra settembre e novembre, tutti alle ore 11 nel Salone dei Concerti del Conservatorio.

Un percorso che attraversa epoche, repertori e formazioni differenti, alternando concerti affidati a docenti e interpreti affermati a momenti dedicati agli allievi del Nicolini.

Si parte domenica 6 settembre con The Trumpet shall sound, appuntamento che vedrà protagonisti la soprano Anna Chierichetti, il trombettista Roberto Rigo e la clavicembalista Paola Poncet, insieme agli allievi delle classi di canto, tromba e clavicembalo. Il programma propone musiche di Bach, Händel, Scarlatti, Galuppi e Torelli, in un ideale dialogo tra voce, strumenti e giovani musicisti.

Il secondo appuntamento è in programma domenica 20 settembre con L’orchestra sul pianoforte, un originale viaggio nel repertorio delle trascrizioni per pianoforte a quattro mani. A esibirsi saranno Antonio Tarallo e Giuseppe Merli, con musiche di Brahms, Debussy e Liszt.

Domenica 4 ottobre sarà la volta di Celestiali lunghezze e inquieti orizzonti, concerto affidato a Rita Mascagna al violino, Marco Decimo al violoncello e Giuseppe Merli al pianoforte. Il programma sarà dedicato a Schumann e Schubert, due compositori capaci di esplorare con straordinaria intensità la dimensione più intima e poetica della musica.

Il 18 ottobre il pianoforte sarà protagonista con Il canto sul pianoforte, concerto di Maria Grazia Petrali. Un programma costruito attorno alla trascrizione e alla trasformazione del repertorio vocale e strumentale, con musiche di Bach/Busoni, Bach/Kempff, Schubert/Liszt, Schumann/Liszt, Chopin e Beethoven.

A chiudere la rassegna, domenica 1 novembre, sarà Intorno a Giuseppe Verdi: preludi, sinfonie, balletti, immagini, e aneddoti. Laura Beltrametti e Patrizia Bernelich, al pianoforte a quattro mani, accompagneranno il racconto di Roberto Recchia, mentre le immagini saranno curate da Riccardo Filianoti. Un appuntamento pensato per avvicinarsi alla figura di Verdi attraverso la musica, ma anche attraverso racconti, curiosità e immagini.

«Con i “Concerti aperitivo della domenica” vogliamo offrire alla città un modo piacevole e accessibile per vivere il Conservatorio e incontrare la musica, valorizzando al tempo stesso le competenze dei nostri docenti e dei nostri studenti», sottolinea il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi.

«La varietà dei programmi è il tratto distintivo di questa rassegna: dal Barocco a Verdi, passando per il grande repertorio pianistico e cameristico, ogni appuntamento propone un diverso modo di ascoltare e conoscere la musica», conclude il direttore Roberto Solci.