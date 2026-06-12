Da Mozart a Lucio Dalla per la stagione lirica del Teatro Municipale. Due titoli verdiani: Simon Boccanegra e Aida

Spazia da Mozart a Lucio Dalla la stagione lirica del Teatro Municipale di Piacenza presentata oggi e che si aprirà con la rara Siberia di Umberto Giordano diretta da Sesto Quatrini per la regia di Roberto Catalano, su libretto del piacentino Luigi Illica, a 170 anni dalla sua nascita. In scena le opere La Cenerentola, La clemenza di Tito e due titoli verdiani, Simon Boccanegra e Aida.

Fuori abbonamento il 16 gennaio andrà in scena L'anno che verrà, opera su Lucio Dalla. Presentata anche la stagione concertistica con cinque spettacoli in attesa del bicentenario di Beethoven 2027. Sul podio, per la prima volta al Teatro Municipale, Emmanuel Tjeknavorian.

Il Ridotto affollato per la presentazione della stagione

In arrivo anche uno dei grandi maestri della direzione internazionale, Kent Nagano alla guida della Filarmonica Toscanini con la Quarta di Mahler, oltre al ritorno di Sesto Quatrini e all'arrivo di Boian Videnoff per il Concerto di San Silvestro, con l'Orchestra Filarmonica Italiana.

La Stagione Danza propone titoli simbolici del repertorio classico accanto a grandi stelle: dal Lago dei cigni del Balletto di Tbilisi a balletti preziosi come La fille mal gardéedel Tam Ballet, da Eleonora Abbagnato al magnetismo del re del flamenco Sergio Bernal per concludere con Giselle dell'Étoile Ballet Theatre.