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Muore a 58 anni nello scontro all'alba tra auto e motocicletta

Tragedia in via Manfredi: la Honda della vittima trascinata per circa cinquanta metri. Rilievi della polizia stradale

Cristian Brusamonti
|5 ore fa
Muore a 58 anni nello scontro all'alba tra auto e motocicletta
1 MIN DI LETTURA
Ancora sangue sulle strade di Piacenza. Un motociclista ha perso la vita all’alba di venerdì 31 luglio in via Manfredi, all’altezza di via Mischi.
Intorno alle 5 del mattino, un'auto diretta verso piazzale Medaglie d’Oro ha investito e trascinato per circa cinquanta metri una Honda Shadow.
Il centauro sarebbe morto sul colpo. Le cause dell’impatto sono al vaglio della polizia stradale.
I rilievi dopo lo schianto avvenuto all'alba
I rilievi dopo lo schianto avvenuto all'alba

Sul posto intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza della Croce Rossa: purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.
Sotto shock le due persone che viaggiavano sull'auto. Nel tratto di strada la viabilità è da poco tornata normale dopo lo stop per permettere i rilievi in sicurezza e la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto.
Le tracce sull'asfalto dopo l'incidente
Le tracce sull'asfalto dopo l'incidente
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