Muore a 58 anni nello scontro all'alba tra auto e motocicletta

Ancora sangue sulle strade di Piacenza. Un motociclista ha perso la vita all’alba di venerdì 31 luglio in via Manfredi, all’altezza di via Mischi.

Intorno alle 5 del mattino, un'auto diretta verso piazzale Medaglie d’Oro ha investito e trascinato per circa cinquanta metri una Honda Shadow.

Il centauro sarebbe morto sul colpo. Le cause dell’impatto sono al vaglio della polizia stradale.

I rilievi dopo lo schianto avvenuto all'alba



Sul posto intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza della Croce Rossa: purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

Sotto shock le due persone che viaggiavano sull'auto. Nel tratto di strada la viabilità è da poco tornata normale dopo lo stop per permettere i rilievi in sicurezza e la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto.