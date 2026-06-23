Giovani studenti sul palco: al via il "Nicolini Piano Festival"

Il Conservatorio si prepara ad accogliere il "Nicolini Piano Festival – Giovani in Primo Piano", una rassegna dedicata ai giovani talenti del pianoforte che animerà il Salone dei Concerti con quattro appuntamenti serali, tutti in programma alle ore 21.

Il festival vedrà protagonisti ventitré studenti delle classi di pianoforte dei docenti Marco Alpi, Patrizia Bernelich, Chiara Cipelli, Paola del Giudice, Maria Grazia Petrali, Antonio Tarallo e Antonella Vignali, impegnati in un percorso musicale che attraversa epoche, stili e grandi scuole pianistiche europee.

Il primo concerto, in programma mercoledì 24 giugno, sarà intitolato "Alla Scuola di Vienna: la perfezione della forma" e proporrà musiche di Haydn, Mozart, Galuppi e Beethoven, offrendo al pubblico un viaggio nel classicismo viennese e nel rigore delle sue forme espressive.

Si proseguirà venerdì 26 giugno con "Dalla Polonia alla Russia: amore e guerra", un itinerario musicale attraverso le opere di Chopin, Prokofiev e Kabalevsky, tra lirismo, passione e intensità drammatica.

Il terzo appuntamento, previsto per mercoledì 1 luglio, porterà gli spettatori nella capitale culturale europea di inizio Novecento con "Quando Parigi era il centro d'Europa", un programma dedicato alle musiche di Debussy, Ravel, Tansman, Scriabin e Tcherepnin.

La rassegna si concluderà venerdì 3 luglio con "Romanticismo tedesco: i grandi virtuosi", un omaggio ai capolavori di Mendelssohn, Schumann e Liszt, autori che hanno segnato la storia del pianoforte con pagine di straordinario virtuosismo e profondità espressiva.