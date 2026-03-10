Il pianeta rock di Eleonora Bagarotti si riflette a Lo specchio di Piacenza

Nuovo appuntamento questa sera alle 20.30 su Telelibertà con “Lo specchio di Piacenza”, il programma che mette al centro storie, volti e percorsi del territorio attraverso un’intervista intima e coinvolgente.

Ospite della puntata sarà Eleonora Bagarotti, caposervizio Cultura e Spettacoli di Libertà, giornalista e autrice di innumerevoli libri nell’ambito soprattutto della musica. Nel corso degli anni ha viaggiato in tutto il mondo, incontrando artisti, seguendo festival e raccontando scene musicali internazionali, con uno sguardo sempre attento alle connessioni tra cultura locale e orizzonti globali.

La scaletta sarà scandita dalle fotografie: una sorta di album fotografico biografico che accompagnerà il racconto personale e professionale dell’ospite. Scatto dopo scatto emergeranno ricordi, incontri, passioni e tappe decisive di una carriera costruita tra redazione, palchi e grandi eventi. Diverse immagini raccontano anche incontri ravvicinati con personaggi del rock tra i più celebri al mondo: volti iconici, backstage e momenti esclusivi che testimoniano un percorso professionale vissuto in prima linea accanto ai protagonisti della musica internazionale.