Talenti in concerto: il Conservatorio celebra i vincitori del premio “Carlo Maldotti”

Una serata all’insegna della musica, del talento e della passione quella che si terrà sabato 8 novembre alle ore 20.30 al Conservatorio Nicolini, con il concerto e la premiazione dei vincitori del Premio “Carlo Maldotti – Talenti del Nicolini”, un riconoscimento dedicato ai giovani musicisti più promettenti dell’istituto.

L’evento, a ingresso libero, sarà un momento di festa per l’intera comunità musicale del Conservatorio e un’occasione speciale per il pubblico di conoscere da vicino alcuni tra i giovani talenti più promettenti della scuola. Selezionati poche settimane fa per la qualità delle loro interpretazioni e per l’eccellenza del loro percorso formativo, i vincitori si alterneranno sul palco del Salone dei Concerti eseguendo un programma vario e coinvolgente.

Per la Categoria 1, dedicata agli strumenti ad arco e a fiato, il premio è stato assegnato ex aequo a Matteo Benassi, viola, e Tommaso Decimo, clarinetto.

La Categoria 2, riservata al canto, alla musica vocale da camera e ai gruppi cameristici, ha visto trionfare il duo formato da Vittoria Rasi ed Elena Soresi, rispettivamente al violoncello e al pianoforte, la cui sintonia artistica ha saputo conquistare la giuria presieduta dal Maestro Giuseppe Camerlingo.

Nella Categoria 3, dedicata al pianoforte, all’organo, al clavicembalo, all’arpa e alla chitarra, il premio è stato attribuito al pianista Riccardo Caserta, interprete di grande sensibilità e maturità espressiva.

Infine, per la Categoria 4, che comprende jazz, strumenti a percussione, composizione e nuovi linguaggi, la giuria ha decretato un ex aequo tra Seyed Ali Hosseini, studente di musica applicata, e Isacco Marchesi, della classe di strumenti a percussione.

«Questa serata rappresenta un momento di grande orgoglio per il nostro Conservatorio - dochiara la direttrice artistica Maria Grazia Petrali -. I giovani premiati incarnano il valore della dedizione, dello studio e della ricerca artistica che quotidianamente si coltiva al Nicolini. È una gioia poter offrire loro un palcoscenico che ne riconosca il talento e la crescita, e condividere con il pubblico l’entusiasmo e la vitalità della nostra comunità musicale».

«Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare questa prima edizione del Premio “Carlo Maldotti – Talenti del Nicolini”, che desideriamo diventi un appuntamento stabile nella vita del Conservatorio - sottolinea il presidente del Conservatorio Massimo Trespidi -. Questo premio testimonia la vitalità e la qualità di un’istituzione che continua a formare nuove generazioni di musicisti».