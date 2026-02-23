Ritorno al passato: i tagli più in voga

Salvo Filetti, founder e direttore artistico del gruppo Compagnia della Bellezza e brand ambassador L’Oréal Professionnel Paris descrive i tagli più alla moda quest’anno e a quali visi si adattano meglio.

MINI BOB

«Dedicato a chi ama linee minimal ed eleganti, questo mini-bob grafico incarna la lotta per l’emancipazione femminile nel Novecento italiano, dagli anni Venti ai Sessanta. Con maxi ciuffo curvy o dritto, per enfatizzare una misteriosa asimmetria, dà il meglio di sé con una mini frangia bold che rende penetrante lo sguardo. Valorizza i visi allungati, ovali e rettangolari ma anche quelli dalle linee più spigolose, come la tipologia diamante e il triangolo inverso».

PIXIE

«Ideato per chi vuole osare dando spazio alla sua vena più trasformista. È un taglio più che ribelle. Corto e spensierato, mantiene la linea scalata della frangia in tutto il perimetro. Spettinato ma dall’appeal borghese, è concepito per crescere adattandosi a chi lo indossa. Valorizza i volti più allargati, come le forme tonde, quelle a cuore e a diamante morbido. Ottimo anche su visi spigolosi, a forma di diamante e di triangolo inverso».

LOB

«Perfetto per chi non ama farsi notare, ma ricordare. Un lob elegante, che appare rassicurante nel suo accarezzare le spalle e incorniciare il volto con punte morbide. Si evolve in realtà in modo vaporoso, femminile e versatile grazie alle punte avvolgenti ottenute attraverso un’intelligente scalatura. Valorizza i visi con forma allargata, a cuore, a tondo, di forma squadrata, a diamante morbido e a triangolo. Si adatta bene anche a visi più spigolosi e allungati».

SENSUAL SHOB

Caratterizzato da dolcezza e magnetismo, è un bob di lunghezza media, con linee stondate e arrotondate che si posizionano sul mento. Viene esaltato dallo styling mosso, certamente sensuale, ma mai costruito. Valorizza i volti dalla forma allungata, come l’ovale e il rettangolo, ma anche il diamante e il triangolo inverso, noti per le loro linee più spigolose».

C-LONG

«Un taglio medio-lungo molto passionale che presenta una scalatura dinamica e stratificata, che crea una curva a forma di C sul volto per accompagnare con ritmo tutta la lunghezza. In entrambe le varianti, liscio o mosso, comunica una grinta eccezionale, sottolineata dalla frangia a tendina, leggera o più piena per un effetto bold. Valorizza visi dalle linee spigolose, come il triangolo inverso e il diamante quanto le forme allungate».

LONG UP RETRÒ

«Studiato per chi vuole giocare con le curve del tempo. Un taglio medio-lungo cinematografico con punte arrotondate e radici vaporose, che ricordano l’eleganza degli anni Sessanta e delle dive dell’epoca. La frangia piena e netta è la protagonista di uno styling vincente, fatto di radici soft-cotonate e volumi alti. Valorizza sia forme allungate, con volti ovali e rettangolari, sia forme spigolose, con volti a forma di diamante e triangolo inverso».

