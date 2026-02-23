Ritorno al passato: i tagli più in voga
I consigli di Salvo Finetti, founder e direttore artistico del gruppo Compagnia della Bellezza
Francesca Pelucchi
|3 ore fa
Mini Bob - © Libertà/Francesca Pelucchi
Salvo Filetti, founder e direttore artistico del gruppo Compagnia della Bellezza e brand ambassador L’Oréal Professionnel Paris descrive i tagli più alla moda quest’anno e a quali visi si adattano meglio.
MINI BOB
«Dedicato a chi ama linee minimal ed eleganti, questo mini-bob grafico incarna la lotta per l’emancipazione femminile nel Novecento italiano, dagli anni Venti ai Sessanta. Con maxi ciuffo curvy o dritto, per enfatizzare una misteriosa asimmetria, dà il meglio di sé con una mini frangia bold che rende penetrante lo sguardo. Valorizza i visi allungati, ovali e rettangolari ma anche quelli dalle linee più spigolose, come la tipologia diamante e il triangolo inverso».
«Dedicato a chi ama linee minimal ed eleganti, questo mini-bob grafico incarna la lotta per l’emancipazione femminile nel Novecento italiano, dagli anni Venti ai Sessanta. Con maxi ciuffo curvy o dritto, per enfatizzare una misteriosa asimmetria, dà il meglio di sé con una mini frangia bold che rende penetrante lo sguardo. Valorizza i visi allungati, ovali e rettangolari ma anche quelli dalle linee più spigolose, come la tipologia diamante e il triangolo inverso».
PIXIE
«Ideato per chi vuole osare dando spazio alla sua vena più trasformista. È un taglio più che ribelle. Corto e spensierato, mantiene la linea scalata della frangia in tutto il perimetro. Spettinato ma dall’appeal borghese, è concepito per crescere adattandosi a chi lo indossa. Valorizza i volti più allargati, come le forme tonde, quelle a cuore e a diamante morbido. Ottimo anche su visi spigolosi, a forma di diamante e di triangolo inverso».
«Ideato per chi vuole osare dando spazio alla sua vena più trasformista. È un taglio più che ribelle. Corto e spensierato, mantiene la linea scalata della frangia in tutto il perimetro. Spettinato ma dall’appeal borghese, è concepito per crescere adattandosi a chi lo indossa. Valorizza i volti più allargati, come le forme tonde, quelle a cuore e a diamante morbido. Ottimo anche su visi spigolosi, a forma di diamante e di triangolo inverso».
LOB
«Perfetto per chi non ama farsi notare, ma ricordare. Un lob elegante, che appare rassicurante nel suo accarezzare le spalle e incorniciare il volto con punte morbide. Si evolve in realtà in modo vaporoso, femminile e versatile grazie alle punte avvolgenti ottenute attraverso un’intelligente scalatura. Valorizza i visi con forma allargata, a cuore, a tondo, di forma squadrata, a diamante morbido e a triangolo. Si adatta bene anche a visi più spigolosi e allungati».
«Perfetto per chi non ama farsi notare, ma ricordare. Un lob elegante, che appare rassicurante nel suo accarezzare le spalle e incorniciare il volto con punte morbide. Si evolve in realtà in modo vaporoso, femminile e versatile grazie alle punte avvolgenti ottenute attraverso un’intelligente scalatura. Valorizza i visi con forma allargata, a cuore, a tondo, di forma squadrata, a diamante morbido e a triangolo. Si adatta bene anche a visi più spigolosi e allungati».
Lob
Long up retrò
Pixie
Sensual Shob
SENSUAL SHOB
Caratterizzato da dolcezza e magnetismo, è un bob di lunghezza media, con linee stondate e arrotondate che si posizionano sul mento. Viene esaltato dallo styling mosso, certamente sensuale, ma mai costruito. Valorizza i volti dalla forma allungata, come l’ovale e il rettangolo, ma anche il diamante e il triangolo inverso, noti per le loro linee più spigolose».
Caratterizzato da dolcezza e magnetismo, è un bob di lunghezza media, con linee stondate e arrotondate che si posizionano sul mento. Viene esaltato dallo styling mosso, certamente sensuale, ma mai costruito. Valorizza i volti dalla forma allungata, come l’ovale e il rettangolo, ma anche il diamante e il triangolo inverso, noti per le loro linee più spigolose».
C-LONG
«Un taglio medio-lungo molto passionale che presenta una scalatura dinamica e stratificata, che crea una curva a forma di C sul volto per accompagnare con ritmo tutta la lunghezza. In entrambe le varianti, liscio o mosso, comunica una grinta eccezionale, sottolineata dalla frangia a tendina, leggera o più piena per un effetto bold. Valorizza visi dalle linee spigolose, come il triangolo inverso e il diamante quanto le forme allungate».
«Un taglio medio-lungo molto passionale che presenta una scalatura dinamica e stratificata, che crea una curva a forma di C sul volto per accompagnare con ritmo tutta la lunghezza. In entrambe le varianti, liscio o mosso, comunica una grinta eccezionale, sottolineata dalla frangia a tendina, leggera o più piena per un effetto bold. Valorizza visi dalle linee spigolose, come il triangolo inverso e il diamante quanto le forme allungate».
LONG UP RETRÒ
«Studiato per chi vuole giocare con le curve del tempo. Un taglio medio-lungo cinematografico con punte arrotondate e radici vaporose, che ricordano l’eleganza degli anni Sessanta e delle dive dell’epoca. La frangia piena e netta è la protagonista di uno styling vincente, fatto di radici soft-cotonate e volumi alti. Valorizza sia forme allungate, con volti ovali e rettangolari, sia forme spigolose, con volti a forma di diamante e triangolo inverso».
«Studiato per chi vuole giocare con le curve del tempo. Un taglio medio-lungo cinematografico con punte arrotondate e radici vaporose, che ricordano l’eleganza degli anni Sessanta e delle dive dell’epoca. La frangia piena e netta è la protagonista di uno styling vincente, fatto di radici soft-cotonate e volumi alti. Valorizza sia forme allungate, con volti ovali e rettangolari, sia forme spigolose, con volti a forma di diamante e triangolo inverso».
I PRODOTTI PER CAPELLI PER NON PERDERE D'OCCHIO LA PRIMAVERA
Maschera riparatrice express all'amaranto, Rausch. In soli 60 secondi, ripara e nutre
Polvere di riso e acido ialuronico Belli Capelli, Diego Dalla Palma Milano. Trattamento rigenerante intensivo per capelli fragili
Glycolic Shine olio secco lucidante, Biofficina Toscana con camelia toscana, estratto di barbabietola di mare, vitamine
Hydra Balm Lucetherapy, Compagnia della Bellezza
Fritz-Glaze Cream, Kérastase. Crema leave-in per capelli spessi e crespi
Full, Living Proof. Shampoo che aiuta a rimuovere efficacemente dai capelli lo sporco
Deep Detox Metal Purifying treatment milk_shake. Crema leave-in purificante ideale da combinare con deep detox shampoo
Risciacquo acido effetto gloss aceto di more e acido glicolico, Bottega Verde. Adatto a tutti i tipi di capelli, specialmente spenti e opachi
Dream Bloeout Glass 72HR, Frizz Fighter, Joico. Spray leave-in che contrasta l'effetto crespo
Gli articoli più letti della settimana
1.
Controlli dopo Crans Montana: sette locali inadempienti
2.
La notizia del bimbo morto riapre altro dolore «Il mio reclamo all’Ausl fu inascoltato»
3.
Il bimbo morì prima di venire alla luce, Ausl condannata a pagare 570mila euro
4.
Rifiuti, gli sconti non frenano il dissenso. «Bidoncini e vuotature da dimenticare»