Calcoli renali in aumento, il ruolo dell'alimentazione

Il dolore che si prova nella fase acuta è stato paragonato a quello del parto. Stasera nella puntata di "Star bene – i giovedì della medicina", in onda alle 21 su Telelibertà, condotta dalla giornalista Marzia Foletti, si parla di calcoli renali e urinari. In Italia, si stima che circa il 10-12% della popolazione possa sviluppare calcoli renali almeno una volta nella vita.

La prevalenza è particolarmente elevata negli uomini tra i 30 e i 50 anni, anche se il numero di casi tra le donne è in crescita. Negli ultimi anni, l’aumento dell'incidenza della calcolosi è stato associato a diversi fattori socio-economici e ambientali. Tra questi, l’alimentazione occidentale, ricca di proteine animali e sale, gioca un ruolo fondamentale. Anche la disidratazione cronica, dovuta a un apporto insufficiente di acqua, è una delle principali cause della formazione dei calcoli.

Si stima che circa il 50% delle persone con un episodio di calcolosi possa sviluppare nuovi calcoli entro i 5-10 anni successivi. Il picco maggiore avviene durante la stagione estiva. La colica renale è considerata una delle forme di dolore acuto più intense. Alcune persone che hanno sperimentato sia un parto sia una colica renale descrivono quest'ultima come altrettanto intensa, o persino peggiore.

Ne parlano gli ospiti: Gennaro Marcello della Chirurgia urologica della Casa di Cura Piacenza, Alessandra Vancini Biologa Nutrizionista e il professor Luigi Cavanna, Primario Area Medica / Oncologia Casa di Cura Piacenza.

La trasmissione è a cura di Filippo Adolfini in regia e Alessandra Colpo per la produzione.