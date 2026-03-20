Carmelina e la «bomba a orologeria»: «Doppio aneurisma, grazie ai medici»

Prima grane al cuore, poi forse allo stomaco, Carmelina, che di problemi di salute manco ne aveva mai avuti. Il giro in ospedale la consegna - chiamalo Destino - alle mani dei medici del reparto di Chirurgia vascolare diretti da neppure un anno dal primario Paolo Teutonico. Diagnosi: un grosso aneurisma addominale e un aneurisma ancora più voluminoso all’arteria splenica (che conduce alla milza), evidenziati da una tac per caso. Un fulmine, perché di casi simili, in cui due emergenze del genere si siano presentate assieme non se ne hanno notizia in letteratura.

Fatto è che per la volontaria delle cuoche alle feste di paese di Trevozzo scatta il conto alla rovescia. E’ infatti una bomba ad orologeria ciò che le viene diagnosticata dai medici dell’Ausl piacentina, che a ottobre e poi lo scorso 3 marzo la portano in sala operatoria. Adesso, Carmelina sta bene. E scalpita per tornare a imbandire le tavole del paese assieme alle feste in arrivo con la bella stagione. Ieri Carmelina ha salutato l’équipe intera.