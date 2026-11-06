Esami del sangue: oltre 500 appuntamenti in più ogni settimana

Oltre 500 appuntamenti prenotabili in più ogni settimana, la possibilità di scegliere in anticipo giorno e orario del proprio prelievo e una nuova organizzazione degli accessi per ridurre le attese e rendere più semplice il servizio ai cittadini.

Sono le principali novità che, da martedì 10 novembre, interesseranno i punti prelievo degli ospedali di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San Giovanni.

La riorganizzazione nasce da un'analisi dei flussi di accesso e punta a offrire a un numero crescente di persone la possibilità di programmare il proprio prelievo attraverso ZeroCoda, evitando di presentarsi in ospedale con largo anticipo e di attendere il proprio turno. L'ampliamento dei posti prenotabili permette, infatti, di scegliere l'appuntamento in base alle proprie esigenze e di organizzare meglio il proprio tempo, favorendo al contempo una distribuzione più equilibrata degli accessi nel corso della mattinata.

Accanto all'aumento delle disponibilità prenotabili, cambieranno anche gli orari per chi si presenta senza appuntamento. L'obiettivo è evitare la concentrazione di persone nelle prime ore del mattino, ridurre le code e migliorare l'accoglienza.

I nuovi orari dal 10 novembre

- A Piacenza, dal lunedì al sabato, i prelievi prenotati tramite ZeroCoda saranno effettuati dalle 7.30 alle 9.30. Dalle 9.30 alle 11.00 sarà possibile accedere senza prenotazione, ritirando il biglietto a partire dalle 9.

- A Fiorenzuola e Castel San Giovanni, dal lunedì al venerdì, i prelievi prenotati tramite ZeroCoda saranno effettuati dalle 7.30 alle 9.30. Dalle 9.30 alle 10.30 sarà possibile accedere senza prenotazione, con distribuzione dei biglietti a partire dalle 9. Il sabato saranno effettuati soltanto prelievi su appuntamento, senza possibilità di accedere senza prenotazione.

Restano garantiti i percorsi dedicati alle persone fragili e alle prestazioni che richiedono modalità specifiche di accesso. Le prenotazioni sono già aperte e possibili.

Per accompagnare i cittadini in questa fase di cambiamento, nei primi giorni l'Azienda Usl garantirà la presenza di personale di supporto nei punti prelievo. Gli operatori saranno a disposizione per fornire informazioni, aiutare nella prenotazione tramite ZeroCoda e orientare le persone rispetto alle nuove modalità di accesso, con particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali.

Un percorso di miglioramento già avviato: l'esperienza di piazzale Milano

La riorganizzazione dei punti prelievo si inserisce in un progetto più ampio con cui l'Azienda Usl di Piacenza sta ripensando le modalità di accesso ai servizi, per renderli più semplici, accessibili e rispondenti alle esigenze dei cittadini.

Un percorso già avviato agli Sportelli unici Cup di piazzale Milano, dove dal 24 agosto è stato introdotto un nuovo modello di gestione degli appuntamenti attraverso ZeroCoda. I primi risultati sono incoraggianti: in poco più di due mesi sono stati registrati oltre 10mila accessi, con tempi medi di attesa ridotti a due o tre minuti. Anche per le persone arrivate senza prenotazione è stato possibile, nella quasi totalità dei casi, garantire una risposta nella stessa giornata.

Un elemento centrale del progetto è l'attenzione alle persone che hanno meno familiarità con gli strumenti digitali. A piazzale Milano, il personale del Punto informativo e dello Sportello digitale del Comune affianca i cittadini nella scelta del servizio e nella prenotazione, per evitare che il passaggio a modalità di accesso più programmate diventi un ostacolo per chi ha bisogno di assistenza.

«L'esperienza di piazzale Milano - sottolinea Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l'accesso e relazioni con l'utenza – ci dimostra che programmare meglio gli accessi significa migliorare concretamente il servizio: i cittadini possono organizzare il proprio tempo, le attese si riducono e anche il lavoro degli operatori diventa più ordinato. Ma c'è un principio che guida questo percorso: la tecnologia deve semplificare l'accesso ai servizi, non diventare una nuova difficoltà per chi deve utilizzarli. Non possiamo dare per scontato che tutti abbiano gli strumenti o le competenze per prenotare online. Per questo l'accompagnamento delle persone, soprattutto di quelle più fragili o meno autonome, è parte integrante della riorganizzazione, non un servizio aggiuntivo. Sappiamo che ogni cambiamento richiede un periodo di adattamento, ma l'obiettivo è proprio questo: utilizzare le opportunità del digitale per offrire un servizio più semplice, accessibile e vicino alle esigenze di tutti».

Come prenotare con ZeroCoda