Istituire lo psicologo di base: «La salute mentale è un diritto»

Una brioche e una domanda che, in fondo, riguarda tutti: cosa significa davvero stare bene? È da qui, con un approccio volutamente lontano dai linguaggi specialistici, che nascerà l’incontro “La psicologia fuori dai luoghi comuni”, in programma sabato 19 settembre alle 11 al Circolo dell’Unione di piazza Cavalli. Un appuntamento che vuole portare la salute psicologica fuori dagli studi professionali e dentro la quotidianità, affrontando anche uno dei nodi più difficili: il pregiudizio.

A Piacenza parlerà Alessandro Iacubino, psicologo e neuroterapeuta, ideatore del format “Lo Psicologo in Spiaggia” e autore de “Lo Psicologo sotto l’ombrellone”. Con lui si parlerà di benessere psicologico, di prevenzione e della necessità di rendere più normale, accessibile e tempestivo il rapporto con uno psicologo. Perché chiedere aiuto non dovrebbe essere associato automaticamente a una malattia o a una situazione di emergenza.