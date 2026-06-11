Malattie del fegato, anche Piacenza alla Conferenza Internazionale

La quinta edizione della I-EUS International Consensus Conference on Endohepatology, incontro scientifico internazionale a numero chiuso che ha riunito specialisti europei ed esperti internazionali del settore per discutere il futuro dell'ecoendoscopia applicata alle malattie del fegato, quest'anno è stato ospitato presso Villa Flavia a Palermo.

Tra i professionisti invitati a partecipare ai lavori era presente anche il dottor Giovanni Aragona, direttore della Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia dell'Ospedale cittadino di Piacenza, chiamato a portare l'esperienza maturata dal centro piacentino in un contesto di confronto scientifico di alto livello.

«Siamo molto contenti perché Piacenza è stata ancora ben rappresentata a questa riunione internazionale – ha spiegato Aragona – in cui si dovevano decidere le linee guida di questo approccio ecoendoscopico, procedura che eseguiamo anche qui da tanti anni, nei pazienti che hanno malattie epatiche. Si tratta di procedure davvero innovative che hanno appunto bisogno di “regole” stabilite da un gruppo di esperti, eravamo circa 70 coinvolti su invito e Piacenza era presente con orgoglio».