Sariano, camminata contro il tumore al seno: «Diagnosi precoce, sopravvivenza più alta»

La bellezza della natura, l’energia della musica e il calore della solidarietà. Domani, sabato, torna a Sariano di Gropparello la “Camminata in Rosa”, un evento nato e fortemente voluto per tenere vivo il ricordo di Ilaria Zanetti e sostenere la prevenzione e la ricerca contro il tumore al seno.

A raccontare lo spirito della giornata è Marco Maggi, presidente dell’associazione Promis Gruparel: «L’intero ricavato della giornata sarà devoluto alla Breast Unit dell’Ausl di Piacenza a sostegno della ricerca sul tumore al seno e delle attività dell’associazione Armonia».

La manifestazione si apre al campo sportivo di Sariano e offre tre percorsi immersi nei panorami della Val Vezzeno e della Val Riglio: due tracciati ad anello intorno al parco del paese e il terzo, lungo circa nove chilometri, noto come la Via degli Artisti. Quest’ultimo percorso trasformerà i sentieri in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con danza aerea, arti circensi, musica, spettacoli di strada e punti ristoro ricchi di torte, pizze e prodotti tipici, oltre alla celebre discoteca nel bosco con dj Overdrop. L’arrivo è previsto proprio a Gusano, dove i partecipanti troveranno stand gastronomici e musica dal vivo in concomitanza con la 49ª Festa delle Castagne della nuova Pro loco Gusano.

L’attenzione si sposta sull’importanza della salute e della diagnosi precoce. Sull’argomento interviene il dottor Dante Palli, direttore della chirurgia Senologica.