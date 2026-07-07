Se la musica si fa romanzo. Quattro titoli da non perdere

La musica, con il suo linguaggio universale, entra nei romanzi in vari modi. Può essere determinante nel creare atmosfere e aiutare chi legge ad appassionarsi al clima della storia. Può rendere intensi i personaggi sottolineando le emozioni.

Può aiutare la struttura narrativa con ritmi e ripetizioni. Può raccontare le vite dei musicisti che sono sempre dei bellissimi romanzi.

La copertina di John+Paul



John + Paul, una storia d’amore in musica di Ian Leslie non è una biografia tradizionale su The Beatles. Secondo l’autore per comprendere il fenomeno non bisogna limitarsi alla musica. Al centro c’è il rapporto Lennon-McCartney, un rapporto creativo ed emotivo straordinariamente intenso che l’autore definisce una storia d’amore, non romantica in senso sentimentale o sessuale, bensì intensa e totalizzante. Il legame fatto di rivalità, bisogno reciproco, gelosia, ammirazione e dipendenza emotiva, è il motore della creatività. Lavoravano sempre insieme e ognuno contribuiva a costruire l’identità dell’altro, migliorandosi a vicenda. Mentre Lennon portava intensità, ironia e rischio, McCartney portava struttura, disciplina e melodia. Le loro musica nasce proprio da questa forza produttiva e racconta la relazione fino alla separazione che non è improvvisa, ma un crescendo di tensione dove gli eventi esterni come droghe, partner, manager e fama, hanno avuto un ruolo determinante. Le canzoni sono la chiave narrativa del libro e mostrano come amore, rivalità e amicizia abbiano prodotto una delle musiche più coinvolgenti del Novecento.

Le canzoni di New York

Le canzoni di New York di Liz Moore porta il lettore nel mondo dell’industria musicale della Grande Mela. La storia è raccontata da più punti di vista: Jax è la direttrice della Titan Records; Theo è il talent scout; Tommy Mays è la star consolidata; i Burn sono la band emergente che rappresentano la novità ma anche l’incertezza; Lenore Lamont è una giovane cantante su cui la Titan punta. Siamo nei primi anni del 2000 e la Titan sta vivendo un momento delicato: il mercato cambia velocemente e tutti gli obiettivi raggiunti diventano improvvisamente fragili. Jax è ossessionata dalla necessità di trovare nuovi artisti. Ma l’ambiente, dominato da ambizione e competizione, è spietato e il successo, quando arriva, porta con sé costi elevati. Con il suo sguardo carico di umanità – leggo sul retro di copertina – Liz Moore ci riporta a quell’attimo inebriante in cui le luci si abbassano, cala il silenzio ed è tempo di esibirsi sul palcoscenico della propria vita.

La copertina del romanzo

Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono è il primo romanzo, dal titolo meravigliosamente musicale, di Sabrin Hasbun. Il libro nasce dalla sua esperienza personale di figlia di Anna, madre italiana e di Rami, padre palestinese. Anna e Rami si conoscono da studenti a Firenze e tra loro nasce un amore intenso che supera le barriere culturali e religiose. Anna decide di andare a vivere con Rami in Palestina e da questo momento il romanzo descrive la vita sotto l’occupazione israeliana fatta di posti di blocco, coprifuochi, limitazioni e precarietà. Parallelamente ai drammatici eventi che segnano il Medio Oriente, la famiglia di Anna e Rami cresce, nascono i figli, e la loro vita, tra Italia e Palestina, è dominata da una continua ricerca di un senso di normalità. Il ritorno della protagonista–autrice dopo 12 anni nella casa di Ramallah, è l’inizio di un lungo viaggio nel passato per ricostruire la storia della famiglia e la propria identità.

L'ultimo libro di Aria Aber

L’ultimo romanzo ci porta nella Berlino contemporanea, nel mondo underground dei club techno popolati da musicisti e artisti. Nila, la protagonista di Una brava ragazza di Aria Aber, ha 19 anni, è nata in Germania ed è figlia di genitori afgani rifugiati. In profondo conflitto identitario, è divisa tra due culture e cerca uno spazio per sentirsi libera. Quando incontra Marlowe, scrittore dannato, trova un amante, un mentore artistico e soprattutto un fornitore di droga. La tanto desiderata autonomia diminuisce sempre più e Nila si allontana dai punti di riferimento che aveva – famiglia e università – cadendo in un rapporto tossico fino a toccare il fondo. Non un miracolo ma solo la volontà di interrogarsi e cercare di capire, le offre la possibilità di un possibile futuro. In questa storia Berlino non è solo uno sfondo, è una città viva segnata dalla storia e piena di contrasti che vanno dalla memoria del Novecento alla gentrificazione. Il libro è l’esordio narrativo di una poetessa molto acclamata che qui utilizza la musica e un linguaggio coraggioso per dipingere un ritratto molto rock di una giovane donna.



LA PAGELLA DI PT BOOKS

Autore: Ian Leslie

Titolo: John + Paul. Una storia d’amore in musica

Casa Editrice: UTET

Pagine: 395

Prezzo: 25 euro

Voto: 9

Autrice: Liz Moore

Titolo: Le canzoni di New York

Casa Editrice: NNE

Pagine: 282

Prezzo: 19 euro

Voto: 8

Autrice: Sabrin Hasbun

Titolo: Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono

Casa Editrice: Feltrinelli

Pagine: 290

Prezzo: 19 euro

Voto: 8

Autrice: Aria Aber

Titolo: Una brava ragazza

Casa Editrice: Mondadori

Pagine: 346

Prezzo: 20 euro

Voto: 9