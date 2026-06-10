Energia per le aziende, «Nel mix ci sia spazio anche per il nucleare»

Gli espositori sono 220, arrivano dall’Italia e dall’estero, proponendo un futuro possibile. Probabile? Auspicabile? Alle domande ciascuno risponda in base alle proprie convinzioni. Fatto sta che “Hydrogen Expo/Cybsec Expo/Nuclear Powe Expo”, la mostra convegno a Piacenza Expo in programma fino a domani, che si fa in tre ponendo al centro la transizione energetica e i nuovi orizzonti della sicurezza informatica, mette sul piatto un tema sempre più urgente non solo per le imprese, ma anche per i cittadini, si pensi ad esempio ai costi salati delle bollette o alla minaccia digitale che grava sui nostri dati personali.

Dopo l’approvazione alla Camera del disegno di legge delega del governo che punta allo sviluppo del nucleare di nuova generazione, a cui fa da contraltare Arturo, la centrale di Caorso dove è in corso il decommissioning e che si trova a pochi chilometri dall’ente fieristico, è cosa naturale che sia l’energia dell’atomo a sollecitare maggiormente il dibattito.

Dall’esposizione piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibition di Fabio Potestà, il messaggio che giunge è chiaro.