Energia per le aziende, «Nel mix ci sia spazio anche per il nucleare»
L’auspicio del presidente di Confindustria Piacenza al taglio del nastro della fiera dedicata alla transizione energetica di Piacenza Expo
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Molta curiosità ad accompagnare l’alta tecnologia, fra nucleare, idrogeno e digitale, esposta nella fiera di Piacenza Expo - © Mauro Del Papa
Gli espositori sono 220, arrivano dall’Italia e dall’estero, proponendo un futuro possibile. Probabile? Auspicabile? Alle domande ciascuno risponda in base alle proprie convinzioni. Fatto sta che “Hydrogen Expo/Cybsec Expo/Nuclear Powe Expo”, la mostra convegno a Piacenza Expo in programma fino a domani, che si fa in tre ponendo al centro la transizione energetica e i nuovi orizzonti della sicurezza informatica, mette sul piatto un tema sempre più urgente non solo per le imprese, ma anche per i cittadini, si pensi ad esempio ai costi salati delle bollette o alla minaccia digitale che grava sui nostri dati personali.
Dopo l’approvazione alla Camera del disegno di legge delega del governo che punta allo sviluppo del nucleare di nuova generazione, a cui fa da contraltare Arturo, la centrale di Caorso dove è in corso il decommissioning e che si trova a pochi chilometri dall’ente fieristico, è cosa naturale che sia l’energia dell’atomo a sollecitare maggiormente il dibattito.
Dall’esposizione piacentina, organizzata da Mediapoint & Exhibition di Fabio Potestà, il messaggio che giunge è chiaro.
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