«Quella macchina dell’orologio celata nel Palazzo del Governatore»

Un nuovo interessante sguardo al tempo passato e alla sua misurazione è stato offerto da Mario Gioia, appassionato di astronomia e gnomonica, e da Luca Grandinetti, esperto conoscitore delle macchine per la misura del tempo oltre che ideatore del Museo del Tempo di Medesano, nel parmense.

Intervistati su queste pagine, Gioia ha raccontato la storia della meridiana presente sulla facciata di Palazzo del Governatore, mentre Grandinetti ha ricordato il tempo in cui sulla facciata del Duomo di Piacenza c’era ancora l’orologio che scandiva le giornate. I loro comuni interessi, insieme alla loro grande passione per la misurazione del tempo nei secoli li hanno coinvolti in nuove sorprendenti ricerche fino a un ritrovamento tanto auspicato quanto ambito.

«Nel 1864 il Comune di Piacenza fece installare l’orologio della Piazza al centro della facciata di Palazzo del Governatore – racconta Gioia -. Le opere murarie furono molto impegnative e creare l’alloggio dell’orologio oltre al sostenere i costi dell’operazione sono stati un onere amministrativo importante». «Nel 2023, a febbraio, facendo formale richiesta al Comune di Piacenza che cura la manutenzione dell’orologio, abbiamo fatto le prime ricerche della macchina dell’orologio – continua -. Rimanemmo delusi: nel locale retrostante il quadrante illuminato dell’orologio non c’era nulla. Trovammo solo un dispositivo elettro-meccanico che muove le lancette».