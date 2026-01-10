Concorsi di presepi in Alta Val Tidone, la più votata è Elisa Bigoni

Le festività ad Alta Val Tidone si sono concluse a Caminata, con la premiazione dei concorsi tutti dedicati al presepe. Elisa Bigoni è risultata la più votata del concorso Metti in mostra il tuo presepe. Tra i concorrenti c'è chi ha allestito il proprio presepe sul muretto di casa, chi in una cesta, chi nel cortile di casa, sotto una tenda. Alla fine le centinaia di votazioni via social hanno decretato la natività di Bigoni quale vincitrice del concorso. Durante l’appuntamento organizzato in chiesa a Caminata sono stati premiati anche i bambini che hanno risposto all’invito a partecipare all’iniziativa PresepeScuoleInsieme. Attestati di merito sono stati quindi consegnati agli alunni e insegnanti delle scuole primarie Milite Ignoto di Nibbiano, Pietro Buscarini di Trevozzo e della scuola dell’infanzia Anna Maria Canopi di Nibbiano. Terminate le premiazioni spazio alla musica, con il concerto dei Cantori di Casaliggio.