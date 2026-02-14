La pioggia non ferma gli appassionati, in centinaia alla "Due tempi bei tempi"

Ha aperto i battenti con l'inaugurazione ufficiale la terza edizione di "Due tempi bei tempi - Moto Expo Piacenza", evento dedicato al mondo delle due ruote sportive e da competizione degli anni '80, '90 e 2000 in programma in questo fine settimana al quartiere fieristico di Piacenza Expo. Subito centinaia i piacentini che hanno preso d'assalto i botteghini fin dall'apertura, per loro ben 15mila metri quadrati nei tre padiglioni coperti con tutti i tipi di moto comprese quelle dei grandi campioni, auto e camion degli ultimi sessant'anni, piste e percorsi per gare, demo e corsi di guida nell'area esterna. Taglio del nastro alla presenza delle autorità, tra le quali la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, la senatrice Elena Murelli e i “padroni di casa” Giuseppe Cavalli e Sergio Copelli di Piacenza Expo. Moto Expo sarà aperto anche domani dalle 9.30 alle 18, ospite d'onore l'ex campione Marco Melandri.

In esposizione, per la prima volta, anche l'Esercito Italiano, in particolare il 2º reggimento Genio Pontieri, con un punto informativo e l'automezzo Lince in versione mimetica.