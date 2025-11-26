Qual è il confine tra la gelosia sana e quella tossica? Quali frasi e comportamenti dovrebbero metterci in allerta? Chi è davvero un narcisista e come si riconosce un manipolatore? Sono solo alcune delle domande a cui risponderanno gli esperti nel podcast “Red Flags – Rinascere dopo la paura”, ideato e condotto dalla giornalista Nicoletta Marenghi. L’obiettivo del programma è prevenire la violenza di genere attraverso conoscenza, informazione e consapevolezza. La nuova produzione dell'emittente piacentina debutterà a gennaio 2026, ma sarà anticipata da un prologo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il podcast che ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna ed è sostenuto da Crédit Agricole, è realizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Piacenza. Il format affronta, con il supporto di professionisti, temi che vanno dalla violenza fisica a quella psicologica, dal revenge porn al love bombing. In ogni puntata è prevista anche una rubrica dedicata all’educazione finanziaria, un elemento chiave nella prevenzione della violenza e nel percorso di autonomia. In chiusura, ogni settimana, esponenti delle forze dell'ordine e delle associazioni che si occupano di violenza di genere forniranno indicazioni pratiche su come e a chi rivolgersi in caso di bisogno.

La prima puntata

La prima puntata affronta un tema che riguarda da vicino anche i più giovani: la gelosia, spesso presente già nelle prime relazioni. La professoressa Annalisa Trabacchi del liceo Gioia, che dal 2021 promuove il contest letterario “Parlami d’amore”, racconta come dai testi degli adolescenti emergano dinamiche di possesso, isolamento e manipolazione. A definire con chiarezza il confine interviene la psicologa Ilaria Egeste del Centro Antiviolenza di Piacenza, che guiderà il pubblico nel riconoscere i tentativi di controllo. La seconda parte del programma è dedicata a un tema altrettanto cruciale: l’indipendenza economica. L’avvocata Donatella Scardi, presidente del Centro Antiviolenza, spiega come la violenza economica sia una forma di abuso silenziosa ma devastante. Senza autonomia finanziaria, uscire da una relazione tossica diventa molto più difficile. A chiudere la puntata è l’intervento dell’ispettore Francesco Grifantini della Divisione anticrimine della Questura di Piacenza, che illustra, oltre alla campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, gli strumenti di tutela per le vittime, come il codice rosso e l’ammonimento. Red Flags nasce con un obiettivo ambizioso ma necessario: offrire consapevolezza, strumenti e speranza. Perché rinascere dopo la paura è possibile.

Red flags torna a gennaio 2026 con nuove puntate.