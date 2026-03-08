A Fiorenzuola c’è la super sfida: match point Nibbiano

È il gran giorno. Fiorenzuola e Nibbiano&Valtidone si affrontano alle 14.30 al Pavesi: è la super sfida tra le due gradi rivali per la corsa al titolo di Eccellenza. I rossoneri sono chiamati al successo per riaprire il campionato e ridurre lo svantaggio dalla capolista di mister Rastelli che guida la graduatoria dall’alto di un rassicurante +7 sui rossoneri. Evidente come un risultato positivo di Grasso e soci al Pavesi potrebbe consegnare mezza Serie D alla società del patron Valter Alberici. Ultima chance dunque per i valdardesi reduci dal capitombolo di Fabbrico che ha reso la sfida odierna una sorta di dentro o fuori.

