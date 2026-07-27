Abodi a Piacenza: «Con Pirlo brutta figura»

«La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura». È il telegrafico commento di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parlando del caso Pirlo a margine della presentazione dell'Hub Rete di Piacenza.

Incalzato dai giornalisti durante l'inaugurazione del settimo hub nazionale del progetto Rete, il ministro dello sport e i giovani Andrea Abodi ha commentato in maniera telegrafica il caso Pirlo che sta infiammando il calcio italiano.

Chiusa la parentesi calcistica l’attenzione è stata rivolta a Piacenza e al primo hub regionale aperto al civico 2 di via Alberici. Uno spazio rivolto ai ragazzi tra i 16 e i 35 anni per orientamento, formazione, competenze digitali e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro e sostenere chi vuole avviare un’impresa.