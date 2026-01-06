Achilli e Cossetti regalano il derby al Gotico
I risultati e la classifica del campionato di Promozione
Redazione Online
|8 ore fa
Un'azione di Gotico Garibaldina-Castellana Fontana ©Libertà/Angela Petrarelli
Va al Gotico Garibaldina il big match di inizio anno sulla Castellana Fontana: Nicolò Achilli (figlio di Christian, mister biancorosso) porta in vantaggio i padroni di casa al 14', pareggia Rossi al 67', decide Cossetti al 75'. Gotico che scavalca al secondo posto proprio la CastFontana e resta a tre punti dalla capolista Montecchio. In coda, pareggio interno della Spes contro il Futura Fornovo Medesano (vantaggio di Gazzola al 14', pareggio ospite con Bedotti al 33') e sconfitta del CarpanetoChero: Rolli al 65' consegna il successo esterno alla Langhiranese.
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica