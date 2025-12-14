Al Garilli c'è il Tropical, il Piace non può fermarsi

​​Il Piacenza va a caccia dell’ottavo risultato utile di fila in Serie D e oggi sfida il Tropical Coriano penultimo al Garilli (ore 14.30). Una partita insidiosa, secondo mister Arnaldo Franzini, perché rispetto alla vittoria nello scontro diretto con la Pro Sesto di sette giorni fa stavolta saranno i biancorossi a dover trovare gli stimoli adatti per vincere e restare almeno a -3 dal Lentigione capolista. A questo si aggiungono le assenze pesanti: il trequartista Campagna è squalificato, l’attaccante Michele Trombetta non sarà della partita per un colpo subito al costato, out anche Garnero e Zaffalon. Probabile quindi la coppia d’attacco D’Agostino-Mustacchio, quest'ultimo titolare dopo più di un mese. A completare il 4-3-1-2 che affronterà il peggior attacco del campionato, appena 10 reti segnate, ecco Ribero in porta, linea difensiva a quattro con Cabri, Silva, Martinelli e Bertin, il ritorno di Taugourdeau dal primo minuto in cabina di regia, accompagnato dalle mezzali Poledri e Putzolu e dal trequartista Lordkipanidze.

Le probabili formazioni

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Cabri, Silva, Martinelli, Bertin; Poledri, Taugourdeau, Putzolu; Lordkipanidze; D’Agostino, Mustacchio. All. Franzini.

Tropical Coriano (5-3-2): Pollini; Pungelli, Rossi, Danieli, Cannino, Riccardi; Pasquini, Bellavista, Carnesecchi; Pacchioni, Barbatosta. All. Scardovi.