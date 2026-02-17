Al Trofeo Opes, raffica di podi per il Karate Farnesiana

Ancora un successo per il Karate Piacenza Farnesiana guidato dal direttore tecnico Maestro Gian Luigi Boselli oltre a Giorgio Livelli, Pier Paolo Cagnoni e dal maestro Daniele Rillosi. Undici atleti della palestra piacentina hanno preso parte al Trofeo Opes che si è tenuto a Gerenzano (Varese) con la partecipazione di 50 società del Nord Italia. Medaglia d’oro per Nicole Famà nella categoria under 12 (– 35 kg.), per il fratello Elia (esordienti – 40kg), per Martina Stefanelli (Under 14 -52 kg). Anche Camilla Imberti (Under 12 – 40 kg), Gaia Granelli (Juniores – 53 kg) e Martina Ponenti (Cadetti – 47 kg) hanno conquistato il gradino più alto del podio. Medaglia d’argento per Ginevra Livelli (Juniores – 61 kg) e per Ishaq Kouhaih (Esordienti – 45 kg). I prossimi impegni della nota società piacentina sono l’Open di Lombardia Fijlkam (gara valevole per il ranking azzurro) a Vigevano e il campionato regionale assoluti Fijlkam che si terrà a Mirandola (Modena).