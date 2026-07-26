Agata è bravissima, Scotti strepitoso

Nella seconda giornata dei Campionati italiani Assoluti di atletica, splendida prestazione di Edoardo Scotti (gruppo Carabinieri), che con il crono di 44”96 ha vinto il sesto titolo nelle ultime sette edizioni. Mai nessuno ai Tricolori era sceso sotto i 45 secondi in questa specialità.

Lodigiano di nascita, ma piacentino d’adozione (è residente da anni a Castell’Arquato), il 26enne è stato protagonista di un finale esuberante, tutto in spinta e in rimonta sugli avversari.



Agata Gremi

Pochi minuti dopo, prestazione da sottolineare per la piacentina Agata Gremi (tesserata Atletica Brescia 1950, ma vicina anche alla nostrana 5 Cerchi), che con 55,71 metri ha centrato un ottimo sesto posto nel lancio del martello. La gara è stata vinta dalla fenomenale Sara Fantini con 73,33.

Al pomeriggio, invece, Mattia Favari era stato eliminato nelle batterie dei 200 metri: per lui un 21” 71 che non è stato sufficiente. In finale, il ventenne Filippo Dezza (20”48) ha beffato Fausto Desalu (20”58). Vittoria Fontana è torna al titolo italiano femminile dopo 5 anni, con 23”03.