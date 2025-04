Conciauro retrocesso, Ziliani trascinatore a Poviglio

Tempo di verdetti per i pongisti piacentini impegnati fuori provincia nei campionati nazionali a squadre di tennistavolo.

In B1, epilogo amaro per il Lucca di Rocco Conciauro, palermitano d'origine e piacentino d'adozione. Nell'ultimo turno (assente il siciliano), i toscani hanno ceduto 5-0 alla capolista Vita, che non ha fatto sconti nonostante la promozione già in tasca. Viceversa, la rivale Cral Comune di Roma (alla vigilia appaiata a 6 punti a Lucca al penultimo e terz'ultimo posto) ha vinto 5-3 il derby capitolino contro la Giovanni Castello Farmacia Sant'Anna, beffando i toscani e condannandoli dopo solo un anno alla quarta serie nazionale.

In B2, si chiude con il sorriso la stagione dell'Audax Poviglio del magiostrino Luca Ziliani. I reggiani si sono imposti 5-1 a Modena contro la Topsolid Città dei Ragazzi. Poviglio ha terminato la stagione al secondo posto a pari merito (terzo contando lo scontro diretto sfavorevole) con i bresciani del Marco Polo, chiudendo con il segno più un girone di ritorno sopra le righe (sei successi su sette, unico ko contro la promossa imbattuta Carrara).