Dalle fantasie di bambino ai combattimenti con le spade antiche

Da bambino era sufficiente un bastone raccolto in giardino per trasformarsi in un cavaliere. «A farne le spese erano soprattutto i gerani della nonna», racconta sorridendo Enrico Livera. «Da quando sono in grado di afferrare qualcosa ho sempre impugnato bastoni, fingendo che fossero spade». È iniziato tutto così. Quella fantasia infantile, alimentata da ore di giochi all’aperto a Muradello di Pontenure, si sarebbe trasformata molti anni dopo in una vera e propria disciplina sportiva e in una passione destinata a diventare parte della sua vita.

Oggi Enrico ha 30 anni, è laureato in giurisprudenza e dopo l’esperienza nello studio legale del padre Franco, attualmente presidente dell’ordine degli avvocati di Piacenza, ha iniziato a lavorare alla Fondazione ITS Logistica di Piacenza. Ma fuori dall’ufficio veste i panni di istruttore di Hema, Historical European Martial Arts, le arti marziali storiche europee. Una disciplina ancora poco conosciuta in Italia che unisce sport, capacità tecniche e studio della storia.