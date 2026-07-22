Dalle fantasie di bambino ai combattimenti con le spade antiche
Enrico Livera, avvocato, fuori dall’ufficio veste i panni di istruttore di Hema, Historical European Martial Arts, le arti marziali storiche europee
Paolo Marino
|1 ora fa
Enrico Livera - Hema
Da bambino era sufficiente un bastone raccolto in giardino per trasformarsi in un cavaliere. «A farne le spese erano soprattutto i gerani della nonna», racconta sorridendo Enrico Livera. «Da quando sono in grado di afferrare qualcosa ho sempre impugnato bastoni, fingendo che fossero spade». È iniziato tutto così. Quella fantasia infantile, alimentata da ore di giochi all’aperto a Muradello di Pontenure, si sarebbe trasformata molti anni dopo in una vera e propria disciplina sportiva e in una passione destinata a diventare parte della sua vita.
Oggi Enrico ha 30 anni, è laureato in giurisprudenza e dopo l’esperienza nello studio legale del padre Franco, attualmente presidente dell’ordine degli avvocati di Piacenza, ha iniziato a lavorare alla Fondazione ITS Logistica di Piacenza. Ma fuori dall’ufficio veste i panni di istruttore di Hema, Historical European Martial Arts, le arti marziali storiche europee. Una disciplina ancora poco conosciuta in Italia che unisce sport, capacità tecniche e studio della storia.
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