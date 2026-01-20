Dai campioni di nuoto pinnato all'autodifesa femminile a Zona Sport

Puntuale come ogni martedì, torna stasera alle 21 su Telelibertà Zona Sport. Il programma condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi si concentrerà, nella prima parte, su rugby e basket, con le squadre piacentine – in particolare Rugby Lyons, Fiorenzuola Bees e Assigeco Basket – in grado di centrare successi importanti. Ospiti Giovanni Via, estremo dei Lyons, Marco Del Re, allenatore del Basket Fiorenzuola e Martino Criconia, guardia di Assigeco.

Nella seconda parte i riflettori si accendono su arti marziali e autodifesa femminile, con gli istruttori Stefano Draghi e Paola Giorni che presenteranno la diciassettesima edizione del corso gratuito per le donne portato avanti dall’associazione “I Draghi”: un percorso basato sul Jiu Jitsu che unisce tecniche di difesa personale, prevenzione, supporto psicologico e informazione.

Nel finale, spazio ad Andrea Capellini, Christel Chiapponi e Bice Cavallini, giovanissimi atleti della Calypso Piacenza ai vertici nazionali del nuoto pinnato. Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre sempre disponibile on demand su Liberta.it.