Diaz vola e vince, Dallavalle terzo

Un'altra serata da ricordare per Andy Diaz, protagonista della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Firenze con il primato italiano del triplo di 17,87 (+0.7), sette centimetri meglio del 17,80 indoor di Nanchino 2025. Nella sua serie anche un altro formidabile 17,81 (+0.4). Alla meravigliosa giornata del salto triplo azzurro si iscrive anche Simone Biasutti (allenato al campus Dordoni da Ennio Buttò) che per la prima volta oltrepassa la barriera dei diciassette metri e in maniera decisamente promettente (17,32/+0.5) quando mancano due settimane agli Europei di Birmingham (10-16 agosto).

Allo stato attuale i saltatori azzurri occupano tre delle prime quattro posizioni delle liste europee e ci sarà modo per il piacentino Andrea Dallavalle di tornare a mostrare quanto vale (oggi 16.86/+0.3)

Eliminato nelle batterie dei 400 ostacoli l'altro rappresentante dell'Atletica Piacenza, Lorenzo Cesena.

Domani in gara Mattia Favari nel 200 e Agata Gremi nel martello.

Il podio del salto triplo