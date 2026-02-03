I campioni dell'atletica piacentina ospiti stasera a Zona Sport

Una puntata di Zona Sport tutta da vivere quella in onda questa sera, martedì 3 febbraio, alle 21 su Telelibertà. Riflettori puntati sugli splendidi risultati ottenuti ai recenti Campionati regionali Indoor (Assoluti e Promesse) dai giovani di Atletica Piacenza e Atletica 5 Cerchi, ma anche un focus sul momento che stanno attraversando le squadre piacentine di rugby in Serie A Elite e in Serie A2.

Sarà proprio la palla ovale ad aprire la puntata condotta dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi, che ospiteranno in studio il pilone destro dei Lyons Felipe Moretti e la terza linea del Piacenza Rugby Miralem Lekic.

Il secondo blocco sarà dedicato all’Atletica Piacenza: insieme al presidente Fabrizio Dallavalle conosceremo meglio Brayan Cattabriga, fresco di argento regionale assoluto nel salto triplo, e l’ostacolista Nicolò Losi, anch’egli giovane e promettente prospetto. Infine, spazio all’Atletica 5 Cerchi. Con Tiziana Bignami, allenatrice e dirigente, interverranno Andrea Terzoni, campione regionale indoor under 20 nel salto in lungo, e Alice Pansini, che ai regionali – nel salto triplo Under 20 – ha invece conquistato l’argento.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.