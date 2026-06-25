Il primo trionfo di Vera e Laura

Le piacentine Laura Marazzi e Vera Ronchetti hanno vinto il torneo Open giocato all’Oh Yeah Padel a Pianengo (Cremona).

Un grande impresa per la coppia, che gioca assieme da quasi due anni, ma che era solamente al secondo torneo disputato.

«Per arrivare alla vittoria - commentano - abbiamo dovuto affrontare tre partite molto impegnative. Al primo turno abbiamo vinto 6-4 6-4. In semifinale abbiamo incontrato le teste di serie numero 1 e siamo riuscite a spuntarla dopo una lunga battaglia per 6-3 4-6 10-3. In finale abbiamo affrontato le teste di serie numero 2 e ci siamo imposte ancora una volta al terzo set con il punteggio di 7-5 5-7 10-7».