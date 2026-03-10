Karate, baseball e basket inclusivo alle 21 a Zona Sport

Come ogni martedì sera, alle 21 torna su Telelibertà l’appuntamento con Zona Sport. L'apertura sarà dedicata ai grandi risultati del Karate Piacenza: ospiti in studio il direttore tecnico Gianluigi Boselli e le atlete Eva Dallavalle e Sofia Bouraya. Eva ha conquistato l’argento all’Open Lombardia, una delle competizioni più prestigiose del circuito italiano, mentre Sofia ha ottenuto l’argento ai campionati regionali assoluti, centrando la qualificazione ai prossimi campionati italiani.

Nella seconda parte verrà fatto il punto sulle ambizioni del Piacenza Baseball, con la nuova stagione di Serie B ormai ai nastri di partenza. I conduttori Marcello Tassi e Selina Pozzi ne parleremo con il vicepresidente Danilo Minoia, il capitano Paolo Cetti e il ricevitore Andrea Pancini.

Gran finale dedicato al Piacebaskin, realtà sempre più importante del basket inclusivo piacentino. In studio i giocatori Martina D’Ambrosio, Mariana Vento e Simone Maffei per raccontare una stagione che ha visto la squadra chiudere al primo posto nel girone Lombardia Sud e prepararsi ai playoff.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.