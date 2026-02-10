Pallanuoto e basket in primo piano a Zona Sport
Alle 21 torna su Telelibertà l'appuntamento con il format sportivo del martedì sera
|4 ore fa
Una nuova puntata di Zona Sport tutta da seguire quella in onda questa sera alle 21 su Telelibertà, con i riflettori puntati su pallanuoto e basket. Ad aprire la trasmissione sarà la pallanuoto, con un focus sul campionato di Serie A2 e sul percorso della Piacenza Pallanuoto. In studio, insieme al giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi, interverranno Roberto Gatti, presidente del club biancorosso, e Tommaso Cifalinò, difensore della prima squadra e dell’Under 18, per analizzare risultati, obiettivi e prospettive di una stagione ancora tutta da scrivere.
La seconda parte sarà invece dedicata al basket di Serie B Nazionale, in un momento chiave del campionato. Un fine settimana dai due volti per le formazioni piacentine: da una parte la vittoria dei Bees, dall’altra le sconfitte di Bakery e di Assigeco. Di tutto questo si parlerà in studio con Alessandro Ceperano, guardia del Basket Fiorenzuola, insieme a Joaquin Sarmiento e Kuot Kuot Yak Deng, pivot dell’Assigeco Piacenza. Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.
