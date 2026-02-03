Pasieka, speranza della boxe piacentina in azzurro

A vederlo sulla bacheca di Facebook, con gli occhiali da vista e la faccia da bravo ragazzo (peraltro senza alcun “souvenir” del ring), tutto diresti di Andres Pasieka Jimenez tranne che - a soli 17 anni - sia un fighter con già 40 combattimenti all’attivo (28 vittorie, 10 sconfitte e 2 pareggi). E invece stiamo parlando di un talento del ring, probabilmente la più concreta speranza della boxe piacentina per i prossimi anni. Che nonostante una struttura fisica longilinea, possiede una “castagna” secca e violentissima, quello che gli inglesi chiamano il “put to sleep power” cioè il potere di metterti a dormire. Con il pubblico del Palazzetto di via Alberici ce ne accorgemmo il 29 maggio 2022 quando stese dopo soli 30” tale Filippo La Torre con un gancio preciso e inesorabile. E adesso per lui è arrivato anche il momento di indossare la maglia azzurra, crescendo grazie agli insegnamenti di insegnati del calibro di Franco Falcinelli e Roberto Cammarelle. Da giovedì scorso e ancora per qualche giorno, Pasieka si trova ad Assisi assieme ai migliori giovani italiani di tutte le categorie di peso. Allenamenti intensivi in vista di un 2026 che per lui potrebbe essere davvero l’anno del definitivo decollo. Nato a Piacenza da papà polacco (Mariush) e mamma ecuadoriana (Ana), frequenta il quarto anno dell’Istituto Geometri “Tramello”. In palestra è,arrivato giovanissimo: «Volevo rafforzarmi nel fisico e nel carattere, quindi ho pensato al pugilato e sono entrato alla Salus et Virtus».