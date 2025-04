Piace Skaters fa il pieno di medaglie nel roller cross

Pioggia di medaglie e piazzamenti per Piace Skaters al campionato regionale di roller cross. A Imola è arrivato il titolo assoluto grazie alla vittoria di Adrian Gumanita nella categoria seniores maschile, che era mancato nella specialità corsa: nessun problema stavolta per Adrian che ha fatto registrare il miglior tempo in qualificazione e si è ripetuto vincendo alla grande la finale. Tante conferme poi nelle categorie giovanili, a partire dalla categoria Ragazzi con la vittoria di Nicolò Carnieletto e nella stessa categoria femminile con Maya Barilli al 1° posto e Nicole Stini al 3°.

Buoni piazzamenti anche per Letizia Marcomini, Greta Caminati e la sfortunata Meggy Sinella, incappata in una caduta in semifinale. Gli altri titoli sono arrivati nella categoria Allievi con Matilda Epifani e lo specialista del roller cross Samuele Calza e nella categoria Juniores con Samuele Paradasi dominatore dalle qualificazioni alla finale. La compagine piacentina si è arricchita per la prima volta in campo regionale con due atleti del Green Team, Chiara Nigrelli nella categoria Juniores che ha concluso al 5° posto e Davide Tacchini 2° nei Master. L’ottima trasferta si è conclusa con i risultati positivi nelle “promesse”, grazie ad Alexandra Bilici prima al traguardo e Matilde Bonelli terza. Con queste brillanti prestazioni i pattinatori piacentini ottengono la qualificazione anche ai campionati italiani di roller cross