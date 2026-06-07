Piacenza Baseball, addio ai playoff dopo il pari a Bovisio

Bovisio 1

Piacenza 1

La prima giornata nel girone di ritorno del campionato di Serie B si è conclusa per il Piacenza Baseball con un altro risultato deludente: un pareggio sul campo della cenerentola Bovisio Masciago (alla vigilia del match con a bilancio una sola vittoria, ndc) che di fatto ha scritto la parola fine sui sogni di gloria dei biancorossi. La sconfitta in gara1, la sesta consecutiva e oltretutto arrivata per “manifesta”, ha cancellato le residue speranze di agganciarsi alle prime che anche in questa giornata hanno fatto il pieno (2-0), sia l’Old Rags Lodi che l’Ares Milano mentre Mondovi ha osservato il turno di riposo. La corsa ai playoff è ora definitivamente riservata a queste tre squadre.

GARA1

PIACENZA 0-1-0-0-0-2-3-0 6

BOVISIO 3-0-2-2-3-5-0-1 16

Piacenza: Perez Ju. ss (Agosti 2b), D'Auria J. 1b/lan, Penaloza 3b/1b, Cetti ec (Carsana), Perez Jo. dh (Contardi es), Calderon ed (Pardi ric), Gardenghi ric (Nanetti ed), Marelli 2b/ss/lan, Pancini es/3b/ss. Lanciatori: Faini (rl2.1 bv4 bb2 k2 pgl1) Lovattini (rl1.1 bv1 bb5 k0 pgl3), Zironi (rl0.1 bv1 bb4 k1 pgl3), Naccarella (rl0.2 bv2 bb1 k0 pgl0), D'Auria (rl0.1 bv5 bb1 k0 pgl5), Marelli (rl2 bv2 bb0 k2 pgl1). All: D’Auria A.

Al mattino i lanciatori biancorossi concedono 15 valide e 13 basi gratuite, se poi si aggiunge un attacco non pervenuto, Bovisio non può che ringraziare e festeggiare la sua seconda vittoria in campionato. Padroni di casa subito in vantaggio (3-0) e a seguire protagonisti di altri 12 punti mentre solo all'8° inning l’attacco biancorosso reagisce con il singolo di Agosti e gli improvvisi tripli di D'Auria e Pancini che fruttano 3 punti. Ma oramai è troppo tardi e la partita si conclude con un inning d'anticipo per manifesta superiorità.

GARA2

PIACENZA 1-3-0-1-0-2-2-1 10

BOVISIO 0-0-0-0-0-0-0-0 0

Piacenza: Gardenghi es, D'Auria J. 1b, Penaloza ric, Perez Jo. 2b (Agosti), Calderon ed (Zironi ed/ec), Nanetti dh (Pardi), Marelli 3b, Pancini ec (Contardi ed), Perez Ju. ss. Lanciatori: Acevedo (rl6 bv 1 bb3 k12 pgl0), Solano (rl2 bv1 bb0 k3 pgl0). All: D’Auria A.

Vallo a capire sto Piacenza Baseball. Incassata la “figuraccia” in gara1 si trasforma in gara2 e restituisce al mittente la vittoria per “manifesta”. I numeri dicono tutto: 0 punti subiti, 0 errori, 15 valide con 5 doppi. E ancora, una sola valida a testa subita da Acevedo e Solano con il line-up di casa asfaltato da 15 eliminazioni al piatto. Nel box salgono in cattedra Penaloza e Josè Perez (3 su 4) e Gardenghi (3 su 6). Bovisio annichilito ma comunque soddisfatto perché la sorprendente vittoria in gara1 rilancia i lombardi nella corsa salvezza.