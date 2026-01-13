Riparte Zona Sport con rugby, basket e karate

Dopo la pausa natalizia, Zona Sport torna in onda su Telelibertà questa sera alle 21. A guidare il pubblico nel consueto viaggio tra i protagonisti dello sport locale saranno, come sempre, il giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. La prima parte della trasmissione sarà dedicata a rugby e pallacanestro, con ospiti Tino Paoletti, allenatore dei Lyons, e Riccardo Tomassini, assistant coach della Bakery Basket.

Ampio spazio poi al Piacenza Rugby, capolista solitaria del campionato di Serie A2 e reduce dal prestigioso successo nel derby ducale contro Parma. A raccontare il momento d’oro dei biancorossi saranno Claudio Forte, head coach della squadra, e Joaquin Guerra, giovane tallonatore e pilone protagonista domenica con tre mete.

Nel finale, riflettori puntati sul karate, grazie alle eccellenti prestazioni di Gaia Granelli e Ginevra Livelli, portacolori del Karate Piacenza Farnesiana, brillanti protagoniste ai CTR Games di Roma, competizione di livello nazionale. Come sempre, la puntata sarà disponibile on demand su Libertà.it e in replica domani alle 11.15 e alle 18.40, oltre a giovedì alle 9.00 e alle 13.35.