Savina Nicelli, ora la scalata è l’Olimpiade di Los Angeles

Minuta, riservata, quasi timida al primo impatto. Poi comincia a parlare, si scioglie, sorride e racconta la sua passione con entusiasmo. Ma è quando si arrampica che Savina Nicelli tira fuori qualcosa di speciale: in parete è un autentico “geco”, si aggrappa, si muove con una naturalezza impressionante e affronta passaggi che sembrano impossibili. A 22 anni, la piacentina - in questo 2026 - ha già conquistato la Coppa Italia di specialità Lead e il titolo di vicecampionessa italiana. E adesso nel mirino c’è un sogno grande: le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

«Sì, è un obiettivo che si può provare a raggiungere». Lo ha raccontato a Zona Sport, ospite del giornalista Marcello Tassi, senza nascondere le proprie ambizioni. Dopo Andrea Dallavalle, Edoardo Scotti e Arianna De Masi, Piacenza potrebbe dunque avere un’altra atleta da seguire nella corsa olimpica. In forza alle Fiamme Oro della Polizia di Stato, Savina arriva da una stagione che ha saputo raddrizzare con carattere. «Non era cominciata benissimo. Una gara andata male mi ha dato la scossa: dal fondo si può solo risalire». Detto, fatto: due vittorie nelle successive tappe di Coppa Italia e il secondo posto ai campionati italiani. «Quelle gare me le sono anche abbastanza godute. È stata un’esperienza piacevole, contrariamente a quello che pensavo dopo il trial».

La testa, però, è già proiettata oltre. «Il 2027 vorrei utilizzarlo per migliorare, alzare ancora il livello e acquisire esperienza internazionale. Il momento per provare a qualificarmi potrebbe essere proprio nel 2028». Senza farsi schiacciare dalla pressione: «Bisogna pensare a fare quello che si è capaci di fare, concentrandosi soltanto sulla scalata e sulla via che si ha davanti».

E in quei sei minuti a disposizione per completare una parete cosa passa per la testa? «Nella prima metà penso quasi a niente, cerco di scalare nel modo più fluido ed efficiente possibile. Quando arrivano le prese più difficili, invece, comincio a valutare le diverse soluzioni». Prima c’è lo studio della via, poi l’istinto, la tecnica e la capacità di adattarsi. Non a caso, quando le viene chiesto di descrivere l’arrampicata con una parola, non ha dubbi: «Adattamento. I tracciati sono sempre diversi, bisogna affrontare proposte motorie nuove. È proprio questo il bello, non ci si annoia mai». Una testa allenata non soltanto sulle pareti. Nicelli ha infatti appena raggiunto un altro traguardo importante, laureandosi in Chimica all’Università di Parma nei tempi previsti, senza rinunciare all’attività agonistica. «Sono riuscita a laurearmi in tre anni, frequentando anche in presenza. Volevo godermi fino in fondo quell’esperienza e sono contenta di esserci riuscita».

Per il futuro, almeno per ora, le idee sono chiare: «Vorrei fare l’atleta il più a lungo possibile. Poi, grazie ai miei studi, mi piacerebbe rimanere in Polizia e lavorare nella Scientifica». Una strada che unisce due mondi apparentemente lontani, ma che racconta bene la determinazione di questa ragazza, cresciuta con la montagna grazie ai genitori, entrambi appassionati di alpinismo. Dalla palestra Macaco di Piacenza al centro tecnico federale di Arco, fino ai raduni internazionali con la Nazionale, Savina continua a salire. Una presa dopo l’altra, con la leggerezza di un geco e la determinazione di chi sa dove vuole arrivare. La parete più importante, adesso, ha un nome e una data: Los Angeles 2028.