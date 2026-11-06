Semifinale Mondiale: Brambilla si arrende ai mostri sacri

Alla fine è arrivata un ko in semifinale, ma per i piacentini Michele Brambilla e Simone Cremona è comunque indimenticabile l'esperienza che stanno vivendo ai Campionati mondiale di padel.

A Doha è arrivata la sconfitta della nostra nazionale maschile, giunta in semifinale al Mondiale per la seconda volta nella storia, grazie a una vittoria al cardiopalmo contro la Svezia nella giornata di ieri.

Ma contro i fenomeni dell’Argentina, vincitori degli ultimi due titoli, non c’è stato niente da fare. Nel primo match Martin Di Nenno e Leandro Augsburger hanno superato con un doppio 6-1 Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, mentre nel secondo la coppia di lusso composta da Agustin Tapia e Federico Chingotto ha avuto la meglio per 6-3 6-2 contro il "nostro" Brambilla (al debutto in nazionale) e Aris Patiniotis. I due azzurri hanno giocato un ottimo match, cedendo il primo set per un solo break e poi riuscendo anche a portarsi in vantaggio nel secondo (2-0). Ma il vantaggio è durato poco: Tapia e Chingotto, due dei quattro migliori giocatori al mondo, li hanno subito ripresi e poi sono scappati via, vincendo gli ultimi 6 giochi dell’incontro.

Persa la prima chance di garantirsi una medaglia, i nostri ne avranno una seconda nella giornata di domani, contro il Portogallo, superato 2-0 dalla Spagna nell'altra semifinale. E chissà che non possa trovare spazio ancora Simone Cremona, recordman di titoli italiani vinti, impegnato nei primi turni di questa competizione.

Cremona (secondo da sinistra) e Brambilla (secondo da destra) durante l'inno di Mameli