Tutti pazzi per gli scacchi: "invaso" Palazzo Gotico

Il movimento scacchistico piacentino si conferma in ottimo stato di salute, forte della recente promozione in Serie A1 nel campionato nazionale a squadre. Di quel gruppo fa parte un “fedelissimo” dello Scacchi Club Piacenza come Mauro Tirelli, diventato maestro a soli 19 anni e, ora che ne ha 28, non ha certamente tradito le attese diventando uno dei protagonisti del Torneo Semilampo che l'associazione piacentina ha organizzato a Palazzo Gotico. Tirelli si è classificato terzo assoluto all'evento che ha visto un numero di partecipanti senza precedenti affollare il maestoso Salone Monumentale: ben 141 i giocatori provenienti da ogni parte del Paese, 98 nell'Open Fide e 43 nel torneo Promozionale per questa terza edizione dell'Internazionale Città di Piacenza che è ormai piacevole tradizione e uno dei Rapid più partecipati di tutta Italia. La formula Open Fide con il punteggio svizzero su nove turni ha richiesto tutta la giornata per decretare il vincitore, che alla fine è stato Ottavio Mammi, primo a punteggio pieno e seguito al secondo posto da Luca Marzatico, poi è stato spareggio tra due piacentini: l'ha spuntata appunto Mauro Tirelli, premiato dallo spareggio tecnico rispetto al compagno di squadra Massimo Bonadè e a Jasen Giretti Kanev. Primi delle rispettive fasce Elo Sergio Braghetta, Gem Elijah Lacambra, Paolo Fanelli, Emanuele Buratti e il sorprendente georgiano Nicoloz Mumladze, mentre nel Torneo Promozionale si è imposto Moreno Merciari davanti a Antonio Martino e Giancarlo Aloe, al primo posto delle rispettive fasce Elo Luciano Costa e Piero Parenti. Un'altra bella soddisfazione dunque per Tirelli, premiato dal presidente dello Scacchi Club Piacenza Giuseppe Tencati insieme alla presidente del Consiglio Comunale Paola Gazzolo.