Zona Sport: derby di basket, Gas Sales e scherma sotto i riflettori

Una puntata di Zona Sport tutta da vivere quella in onda questa sera, martedì 27 gennaio, alle 21 su Telelibertà. Riflettori puntati sulle emozioni del derby di pallacanestro vinto dai Bees, ma anche sul momento estremamente positivo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, protagonista sia in Superlega sia in Europa. Spazio, inoltre, a due giovani talenti della scherma piacentina, sempre più vicini alla convocazione in Nazionale azzurra.

In studio, nella prima parte del programma condotto dal giornalista Marcello Tassi e da Selina Pozzi, interverranno il viceallenatore del Basket Fiorenzuola Gian Luca Bricchi, il coach della Bakery Giorgio Salvemini e il centro dell’Assigeco Piacenza Simon Obinna Anaekwe.

Il secondo blocco sarà dedicato al volley, con un focus sulla Gas Sales Bluenergy: ospiti il palleggiatore Paolo Porro, il direttore sportivo Ninni De Nicolo e la giornalista di Libertà Alice Morelli.

Gran finale riservato alla scherma, con Andrea Bossalini e Valentino Monaco, in corsa per un posto in azzurro in vista degli Europei di febbraio a Tbilisi (Georgia). Con loro, come di consueto, Alessandro Bossalini, presidente del Circolo di Scherma Pettorelli, reduce dall’organizzazione dei Campionati Regionali Assoluti a squadre di spada, che nel fine settimana hanno portato a Piacenza alcuni dei migliori giovani atleti del panorama nazionale.

Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.