Aperitivo con la Gas Sales: alle 17 arriva Cuneo

La Gas Sales Bluenergy darà il benvenuto al nuovo anno oggi alle 17 al Palabanca, per l’anticipo della terza giornata di ritorno contro Cuneo: una formazione che all’andata aveva dato filo da torcere ai biancorossi che si erano trovati in svantaggio per 2-0, prima di ribaltare l’inerzia e aggiudicarsi la pratica al tiebreak.

«Sarà complicato - spiega Samuele Papi, viceallenatore della Gas Sales - loro vengono da un po' di sconfitte (8 consecutive e 9 punti in classifica, ndr), e avranno voglia di rifarsi. Noi veniamo invece da una partita vittoriosa ma intensa, anche a livello emotivo, contro Modena in Coppa Italia. Abbiamo avuto pochi giorni per prepararci, e dovremo essere bravi a riuscire ad imporre il nostro ritmo fin dall'inizio. Però siamo fiduciosi perché la nostra squadra sta bene e sta esprimendo un'ottima pallavolo».

Il vice di Dante Boninfante non nasconde l’emozione di incontrare la formazione piemontese nel massimo campionato. Dal 1995 al 1998 ha vestito i colori biancoblù: «Dico la verità, sono molto contento che Cuneo sia ritornata nella grande pallavolo. All'andata mi avevano accolto con un lunghissimo applauso, era stato emozionante».