Atletica 5 Cerchi: Francesco, Alice e Sara da applausi

È stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per l’Atletica 5 Cerchi, protagonista ai Campionati regionali Under 18 e Under 20 indoor disputati a Parma e dedicati a salti e lanci.

A prendersi la scena è stato lo junior Francesco Terzoni (Under 20), capace di laurearsi campione regionale nel salto in lungo grazie a un eccellente 6,68 metri, misura che conferma la sua crescita tecnica e la continuità di rendimento mostrata per tutta la stagione indoor.

Sul podio è salita anche Alice Pansini, splendida vicecampionessa regionale nel salto triplo Under 20 con 10,72 metri, prestazione di valore che ne consolida il ruolo tra le migliori specialiste emiliane.

La stessa Pansini si è poi messa in luce anche nel lungo, chiudendo quarta con 5,22 metri, a un passo da un’altra medaglia.

Un salto di Alice Pansini



Applausi meritati per l’Allieva Sara Griziotti, che nel salto con l’asta conquista il bronzo regionale Under 18 valicando l’asticella a 2,60 metri, confermando carattere e personalità in una gara combattuta.

Importanti segnali arrivano anche dall’Allieva Matilde Tivegna, autrice di un doppio primato personale indoor: 4,90 nel lungo e 10,51 nel triplo, risultati che le valgono sia la finale tra le migliori 8 dell’Emilia Romagna, sia la quinta piazza in entrambe le prove.

Buon esordio nel peso da 6 kg per lo junior Francesco Rangoni, quarto con 10,49 metri.

Resta un pizzico di rammarico per l’assenza forzata di Riccardo Lo Presti, fermato precauzionalmente da un lieve risentimento alla caviglia: nel lungo e nell’alto era tra i favoriti, per due medaglie ampiamente alla sua portata.

Debutto sui 60 metri per gli Under 18 e Under 20 dell’Atletica 5 Cerchi ai Regionali indoor di Modena



Parallelamente alle gare di Parma, si sono disputati i Regionali di Modena dedicati al settore velocità, dove gli atleti bluarancio hanno affrontato per la prima volta la distanza dei 60 metri indoor. Nonostante la velocità pura non sia la sua specialità, Mila Santi (Under 16) ha dimostrato grande determinazione, correndo in 8”23 in batteria e conquistando l’accesso alla finale dei secondi, dove si è migliorata in 8”22, segnale di carattere e margini interessanti, soprattutto in previsione dei 400 m che correrà il prossimo weekend a Parma.

Tra gli Allievi buone risposte da Nicolas Panzarino (7”70), Paolo Magnani (7”73) e Theo Nduwimana (8”06), mentre nella categoria Junior si è distinto Tommaso Accorsi con un convincente 7”54, accompagnato dalle prove di Pietro Molinari (8”42) e Viola Bianchi (8”86).

«Un fine settimana - spiega il presidente dell’Atletica 5 Cerchi, Lorenzo Garganese - che conferma la vitalità del settore salti e la crescita del gruppo velocità, frutto del lavoro quotidiano dei tecnici e, in particolare, dei coach David Palladini e Francesca Foppiani, punto di riferimento per i giovani atleti blu-arancio».