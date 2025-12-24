Atletica, l'uomo dell'anno potrebbe essere piacentino

L’ “Uomo dell’anno” dell’atletica italiana nel 2025? Potrebbe essere piacentino, perché anche Andrea Dallavalle e Edoardo Scotti sono fra gli undici nominati al premio assegnato dalla Fidal.

Votazioni aperte su Facebook e Instagram fino alle 12 di martedì 30 dicembre, basterà cliccare “mi piace” all’immagine del singolo campione. Così come per i premi “Donna dell’anno”, “Stella nascente dell’anno”, “Master dell’anno” e “Squadra dell’anno”, i voti social conteranno per un terzo nel computo totale. I restanti due terzi saranno invece frutto del voto di un panel di esperti formato dai componenti del Consiglio federale, della Direzione tecnica e di una selezione dei principali giornalisti italiani dell’atletica leggera.

Ogni candidato è stato, nel 2025, medagliato mondiale oppure europeo, o almeno finalista mondiale, vincitore della Diamond League, oppure ha centrato un primato italiano, europeo o mondiale nell’anno solare.

Dallavalle è reduce dal momento più alto della sua carriera con l’argento nel salto triplo ai Mondiali di Tokyo, grazie al record personale di 17,64 metri. Il 26enne di Gossolengo aveva in precedenza conquistato il bronzo agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda.

Un anno in meno per Scotti, 25 anni, originario di Lodi, ma residente a Castell’Arquato da più di 10 anni, che ha invece chiuso un 2025 da ricordare e non solo per la semifinale nei 400 metri ai Mondiali. Ma soprattutto perché ha prima eguagliato e poi superato il record italiano nel giro di pi-sta, abbassandolo di tre decimi, proprio nelle batterie di Tokyo, fino a portarlo a 44”45.

Entrambi dovranno vedersela con gli altri candidati a “Uomo dell’anno” Fidal: i favoritissimi Mattia Furlani (oro mondiale outdoor e indoor, argento europeo) e Iliass Aouani (maratona, bronzo mondiale e oro europeo su strada), ma anche con Yohanes Chiappinelli (maratona, finalista mondiale), Andy Diaz (salto triplo, oro mondiale indoor, oro europeo, vincitore Diamond League, record italiano), Leonardo Fabbri (peso, bronzo mondiale), Riccardo Orsoni (marcia 35 km, finalista mondiale), Federico Riva (1.500, finalista mondiale), Matteo Sioli (salto in alto, bronzo europeo, finalista mondiale) e Massimo Stano (marcia 35 km, record del mondo).