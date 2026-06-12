Prima volta con la McLaren in prova, Leo è subito quinto

Leonardo Fornaroli si conferma fenomeno assoluto e la sua prima volta al volante della McLaren in un momento ufficiale del campionato di Formula 1, lascia tutti a bocca aperta. Quinto posto per il 22enne talento piacentino al termine delle prove libere con la McLaren di Lando Norris. Come noto, la scuderia britannica nei giorni scorsi aveva annunciato come il giovane campione in carica di Formuala 2 avrebbe vissuto la sua prima esperienza come imposto dal regolamento. A Barcellona, Fornaroli ha chiuso dietro Russel, il compagno di squadra Piastri, Leclerc e Verstappen.